Kırklareli ve Edirne’de 505 litre sahte içki ele geçirildi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik Edirne ve Kırklareli'de art arda operasyon düzenledi. N.G., M.Ç., B.Y., C.E. ve A.Y. adlı şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 505 litre kaçak içki ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde daha önce yapılan operasyonlarda da 518 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.