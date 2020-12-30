MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırklareli ve Edirne’de 505 litre sahte içki ele geçirildi
GeriGündem Kırklareli ve Edirne’de 505 litre sahte içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ(DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 14:40 | Son Güncelleme:

Kırklareli ve Edirne’de 505 litre sahte içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırklareli ve Edirne’de 505 litre sahte içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

KIRKLARELİ ve Edirne’de yılbaşı öncesi jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 505 litre sahte içki ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki satışına yönelik Edirne ve Kırklareli'de art arda operasyon düzenledi. N.G., M.Ç., B.Y., C.E. ve A.Y. adlı şüphelilerin ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonlarda 505 litre kaçak içki ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde daha önce yapılan operasyonlarda da 518 litre kaçak içki ele geçirildiği bildirildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle