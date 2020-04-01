Kırklareli Valisi'nin ardından İl Sağlık Müdürü'nde de Corona  Virüs çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in Corona Virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin'le temas halinde olan Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da Corona Virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu testinin negatif çıktığını belirtirken, diğer müdürlerin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Öte yandan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in geçtiğimiz günlerde yaptırdığı Corona Virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

İl Sağlık Müdürü'nün yardımcıları gözlem altında

Cerit'in Corona Virüs pozitif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve özel kaleminin de gözlem altına alındığı öğrenildi.