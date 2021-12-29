Kırklareli Lüleburgaz'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Dere taştı, evde mahsur kaldılar

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, dün akşam askeri araçlar ile tahliye edilmişti.

NEFES KESEN ANLAR! Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı Haberin Tüm Görselleri

Yıldırım Mahallesi'nde 2 katlı bir binada oturan 3'ü çocuk 8 kişinin yoğun su birikintisi nedeniyle evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Dün akşamdan beri evde mahsur kaldıklarını dile getiren Saray Tayfur, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

TRAKYA SULAR ALTINDA! DERELER TAŞTI, YOLLAR KAPATILDI

Trakya'da etkisini sürdüren Sağanak yağış, Kırklareli'nin Lüleburgaz, Babaeski ve Pınarhisar ilçesinde sele neden olmuştu. Yağışın etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Deresi, Yıldırım Mahallesi'nin Kümevleri mevkiinde taşmıştı. Kümevleri mevkiindeki evlerin birinci katları sular altında kalmıştı.

Dere üzerinden giden köprünün sular altında kalması ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, askeri personel, polis, belediye, sağlık ve Kızılay'dan ekipler sevk edilmişti.