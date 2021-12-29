Kırklareli Lüleburgaz'da mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi botla kurtarıldı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, dün akşam askeri araçlar ile tahliye edilmişti.

Yıldırım Mahallesi'nde 2 katlı bir binada oturan 3'ü çocuk 8 kişinin yoğun su birikintisi nedeniyle evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Dün akşamdan beri evde mahsur kaldıklarını dile getiren Saray Tayfur, AFAD ekiplerine teşekkür etti.