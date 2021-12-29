Kırklareli Lüleburgaz'da mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi botla kurtarıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korku dolu anlar, ekipler alarmda Botla kurtardılarKorku dolu anlar, ekipler alarmda! Botla kurtardılar#Kırklareli
AGİ kalkıyor Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi Soru işareti kalktıAGİ kalkıyor! Asgari ücretten fazla kazananların maaşları düşecek mi? Soru işareti kalktı#Asgari Ücret
Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü Farioli...Kupadaki Denizli şoku sonrası Terim şaşkına döndü! Farioli...#Galatasaray
Canlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkatCanlı yayında flaş uyarılar… Bugün, yarın ve cuma gününe dikkat!#Hava Durumu
Merkez Bankası duyurdu İşte 2022 yılı Para ve Kur PolitikasıMerkez Bankası duyurdu! İşte 2022 yılı Para ve Kur Politikası#Merkez Bankası
Ve mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulunduVe mutlu son... Pandemiden çıkış anahtarı bulundu!#Omicron
Bir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Mansonın korkunç işkenceleriBir değil iki değil, en az 16 kadın... Marilyn Manson'ın korkunç işkenceleri!#Marilyn Manson
Pitbull saldırısında yaralanmıştı Asiye yoğun bakımdan çıktıPitbull saldırısında yaralanmıştı! Asiye yoğun bakımdan çıktı#Asiye Ateş
Görüntüler dehşete düşürmüştü MEBden flaş kararGörüntüler dehşete düşürmüştü! MEB'den flaş karar#Aksaray
Altın hesabı olanlar dikkat TLye çevirene Merkezden destekAltın hesabı olanlar dikkat! TL'ye çevirene Merkez'den destek#Altın
Evini basıp işkence ettiler Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...Evini basıp işkence ettiler! 'Ellerimi bağlayıp başıma kukuleta taktılar...'#Afganistan
Yıllar sonra sürpriz buluşma Ofisinde ziyaret etti...Yıllar sonra sürpriz buluşma! Ofisinde ziyaret etti...#Aziz Yıldırım
Atatürke benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: Geber dedi, yumruk ve tekme attıAtatürk'e benzerliğiyle meşhur olan oyuncudan eşi hakkında suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı#Göksel Kaya
Hava çok sıcak ama... Buz kıyameti geliyorHava çok sıcak ama... 'Buz kıyameti' geliyor#Alaska
10 yıl sonra evlendiler... Artık Sivas ve Ankaralısın10 yıl sonra evlendiler... 'Artık Sivas ve Ankaralısın'#Ferman Akgül
HABERLERGündem Haberleri

Kırklareli Lüleburgaz'da mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi botla kurtarıldı

#Kırklareli#Lüleburgaz#Yağış
Kırklareli Lüleburgazda mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi botla kurtarıldı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taşması sonucu evinde mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişi bot yardımıyla kurtarıldı.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Lüleburgaz'da sağanak yağış etkili oldu. İlçenin Yılmaz ve Yıldırım Mahallesi üzerinde bulunan derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, dün akşam askeri araçlar ile tahliye edilmişti.

Gözden Kaçmasın

Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı İşte o anlar...Mahsur kalanlar böyle kurtarıldı! İşte o anlar...Haberin Tüm Görselleri

Yıldırım Mahallesi'nde 2 katlı bir binada oturan 3'ü çocuk 8 kişinin yoğun su birikintisi nedeniyle evde mahsur kaldıkları ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, mahsur kalan 3’ü çocuk 8 kişiyi bot yardımıyla kurtardı.

Dün akşamdan beri evde mahsur kaldıklarını dile getiren Saray Tayfur, AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Gözden Kaçmasın

Trakya sular altında Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indiTrakya sular altında! Dereler taştı, yollar kapatıldı, askeri birlikler sahaya indiHaberi Görüntüle

Gözden Kaçmasın

Prof. Dr. Orhan Şenden hava durumu uyarısı Bu bölgedekiler dikkatProf. Dr. Orhan Şen'den hava durumu uyarısı! Bu bölgedekiler dikkatHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırklareli#Lüleburgaz#Yağış

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse

BAKMADAN GEÇME!

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu

Dostları ikna edemedi.... İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol arasında neler oldu?

#İbrahim Çelikkol
İşte kripto taslağı

İşte kripto taslağı

#Kripto Para
Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası Egede zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

Yeni başlayanlar için metaverse ve emlâk piyasası! Ege'de zeytinlik almak gibi ama bilmeden girmek de kumar olur

#Metaverse