Kırklareli ile Edirne arasında Kayalıköy Barajı üzerinden 'su' tartışması

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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kırklareli merkeze bağlı Paşayeri köyünde üreticilerle bir araya geldiği toplantıda, Kayalıköy Barajı'ndan Edirne'nin içme suyu almasına tepki gösterdi. Edirne Belediyesi'nin kentin suyunu karşılamak için kaynak ayırmayarak, Kırklareli'deki barajın suyunu sömürdüğünü öne süren Sarıçam, "Kırklareli için en önemli sorunlardan birisi şu anda, maalesef Edirne Belediyesi'nin yıllardır Kırklareli sularını sömürmesi. Kırklareli Kayalıköy Barajı'ndan giden sular, kendi cazibesiyle Edirne'ye gittiği için Edirne Belediyesi kendi kuyularından elektrikle çıkaracağı içme suyunu değil, kolaycılığa kapılarak Kırklareli'nin sulama suyu olan Kayalı'nın suyunu kullanıyor. Bunu yıllarca istismar etti Edirne Belediyesi. Buraya bir dur deme noktasına geldik. Suyun daha yüksek montanlı kullanıldığı yaz ayına gelmeden buradan ilan ediyorum; Edirne Belediyesi maliyetine katlanacak, kendi kuyularından su kullanacak. Kırklarelili çiftçinin hakkına girmesin" dedi.

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'İNSANİ İHTİYAÇLAR İÇİN BİR YERE KADAR GÖZ YUMARIZ'

Edirne Belediyesi'nin, Süloğlu ilçesindeki Süloğlu Barajı'ndan su alabileceğini belirten Sarıçam, "Kendisine yine devletin yapıp, sulama ve içme suyu olarak sunduğu Süloğlu Barajı var. Süloğlu Barajı ağzına kadar suyla dolu. Süloğlu civarındaki çiftçiler, Edirne çiftçileri sulama yapıyor ama Edirne Belediyesi 5 kilometrelik asbestli boruları değiştirmediği için ve elektrik kullanmamak için oradaki suları kullanmıyor. Onun yerine Kırklareli çiftçisinin hakkı olan Kayalı Barajı'nın suyunu, kendi cazibesi ile geliyor diye, hiçbir yatırım yapmıyor diye onu kullanıyor. Kayalı kooperatifi, içerisinde CHP'li Kavaklı Belediye Başkanı da var yönetiminde. O barajın bütün masrafını karşılıyor, çiftçilerle beraber. Edirne Belediyesi'nin bir tek kuruş ödemesi yok o barajlı ilgili. Bir göreve geliyorsanız o koltukta akşam- sabah oturmak için gelmiyorsunuz. Bu sorunların her gün nüfus artışına ve diğer konularda önünüze nasıl geldiğini planlayacaksınız, programlayacaksınız, devletle ilgili ilişkilerinizi geliştireceksiniz ve doğru yatırımları yaparak halkınızı memnun edeceksiniz. Eğer bunlara dikkat etmezseniz, gelişi güzel hareket ederseniz, kusura bakmayın, bir yere kadar insani ihtiyaçlar için size göz yumarız" diye konuştu.

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'KIRKLARELİ'NİN SUYUNU EDİRNE BELEDİYESİ'NE PEŞKEŞ ÇEKTİRMEM'

Edirne Belediyesi'ne, haziran ayına kadar suyla ilgili yatırımlarını tamamlaması konusunda çağrıda bulunan Sarıçam, "Buradan Edirne Belediye Başkanı beni iyi dinlesin; bu yaz itibariyle Kayalı Barajı'ndan bir gram su Kırklareli çiftçisinin ihtiyacı olan suyu Edirne'ye, Edirne Belediyesi'ne peşkeş çektirmem. Edirne Belediyesi'nin önünde 6 ay var. Yatırımlarını yapsın. Çok değil, 5 kilometrelik asbestli boruyu değiştirecek, Süloğlu Barajı'ndaki suyu kullanacak. Parayı karnavallarda, şurada burada çarçur edeceğine götürecek, su kuyularının elektrik ve pompalarını düzenleyerek oraya harcayacak. Önce vatandaşın temel ihtiyaçlarına parasını harcayacak. Öyle bir kolaycılığa girmeyecekler, bu belediyecilik değil, bu kolaycılık. Bir yıl değil, iki yıl değil, üç yıl değil. Kırklareli halkı ve çiftçisi için hazırlanmış bir barajı niye yıllarca Edirne Belediyesi'nin saçma sapan yerlere para harcayıp, doğru yerlere yatırım yapmaması için sıkıntı haline getirelim. Ben kendi bölgemin üreticisini korumak, kollamak durumundayım. Buradaki esnafımızı, nasıl belediyeye karşı gelip yanında duruyorsak, Kırklareli çiftçisini de hele hele Edirne Belediyesi'ne peşkeş çektirmeyiz. Herkes ayağını denk alacak. Buradan hem Edirne Belediyesi'ni hem de gerekli tepkiyi göstermesi için Edirne halkını uyarıyorum. Haziran ayına kadar 3- 4 ay içerisinde yatırımlarını tamamlasın, Edirne halkına devletin vermiş olduğu yatırımlardan Edirne halkının temiz kalitelini suyunu sağlayacak şekilde hareket etsin, planını yapsın, parasını harcasın. Gerekirse biz çiftçiler olarak oraya giden suyu keseceğiz, tepkimizi böyle göstereceğiz. Onlar da başının çaresine haziran ayından sonra bakacaklar" diye konuştu.

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'SARIÇAM'IN ÜSLUBUNU DOĞRU BULMUYORUM'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da Sarıçam'ın açıklamalarına cevap verdi. Sarıçam'ın üslubunun yanlış olduğunu belirten Akın, su gibi bazı konuların siyaset üstü olduğunu ve eleştirileri kabul etmediğini söyledi. Akın, Edirne Belediyesi'nin 2045 yılına kadar Kayalı Barajı'ndan su almasıyla ilgili halihazırda tahsisi olduğunu belirterek, "Dolayısıyla mevzuat neye izin veriyorsa onu gerçekleştireceğiz. Ancak, vekilin bu şekilde, özellikle de o üslupla Edirne Belediyesi'ne ve Edirneli hemşerilere parmak sallayarak 'bu kadar süreniz kaldı' demesi, bakan beyin de adını bu konuda kullanmasını çok yanlış buluyorum. İznimiz neyse, mevzuat neye izin veriyorsa onu gerçekleştiriyoruz. Bu arada biz Süloğlu Barajı ile ilgili de çalışmaları yürütüyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı tamamlamıştık ama başkan yardımcımız bir rahatsızlık geçiriyor, o yüzden önümüzdeki hafta itibariyle oradaki eksikliğimizi de tamamlayacağız" dedi.

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'EDİRNE BELEDİYESİ İLE ÇİFTÇİLERİ KARŞI KARŞIYA GETİRMEK DOĞRU DEĞİL'

Yanlış bilgilendirmelerle bölgedeki çiftçilerin, Edirne Belediyesiyle karşı karşıya getirildiğini anlatan Akın, "Burada sulama kooperatifleriyle ilgili bir durum söz konusu, birtakım şikayetleri var. Her zaman çiftçinin de yanındayım ben. Edirne Belediyesi zaten rüştünü ispat etti, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurmuşuz, komisyonumuzu kurmuşuz ki önümüzdeki süreçte ayçiçeği ve gübre desteği sağlayacağız çiftçimize. İnanıyorum ki çiftçilerimiz de bunun farkındalar ama böyle yanlış bilgilendirmelerle, Edirne Belediyesi ile çiftçiyi karşı karşıya getirmek doğru bir şey değil. Burada dediğim gibi su çok temel bir ihtiyaç, en temel ihtiyacımız. Bunun üzerinden siyaset yapılmasını da ben doğru bulmuyorum, özellikle de üslup itibariyle. Bunu sadece Edirne Belediyesi için değil, tüm Edirneli hemşerilerim adına kabul etmiyorum" diye konuştu.

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'VEKİLİN ANLIK REFLEKSİ OLARAK GÖRÜYORUM'

Bölgedeki sorunların ortak akılla çözülmesi gerektiğinin de altını çizen Akın, "Böyle bir çatışmaya da gerek yok. Trakya bir bütündür; Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'ın hep beraber, bir şey olacaksa, bir sorunumuz varsa masa başında otururuz, bunun içerisine bakanlık girer, valilerimiz girer, Devlet Su İşleri girer, belediye başkanlarımız girer, alternatifleri hep beraber konuşuruz çünkü bu bölgemizi ilgilendiren çok önemli bir konu. Biz de farkındayız tabii ki, iklim koşulları nedeniyle barajlardaki doluluk oranları gün geçtikçe kötüye gidiyor. Alternatifler konusunda zaten kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Ama bu, bu üslupla olmaz. Bunlar masa başında oturulur, tüm bölgedeki sorunu nasıl çözeriz? Üzerinden tartışılır. Biz olaya bu zaviyeden bakıyoruz ve herkesin de aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da herhalde vekilin anlık bir refleksi olarak görüyorum, üzücü. Herkesin bir siyasi görüşü vardır, siyaset yapılır ama bazı meseleler siyaset üstüdür. Su meselesi de böyle bir konudur. O yüzden bunu kabul etmiyoruz, bu üzücü" ifadelerini kullandı.