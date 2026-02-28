Kırkgöz Han ucuz atlattı! Elektronik parti yapacaklardı

Haberin Devamı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 13. yüzyılda, Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde inşa edilen, aynı zamanda ‘ribat’ yani İslam dünyasında askeri ve dini amaçlı dayanıklı yapı olarak nitelendirilen tarihi kervansaray Kırkgöz Han’da The Sound Of Ancient Stones (Eski taşların sesi) sloganıyla elektronik parti yapılacağının duyurulması, arkeoloji ve sanat dünyasında yeni bir tartışma yarattı.

7 DJ, GÜÇLÜ SES VE IŞIKLAR...

Partinin duyurulması, bilet satışı için tarihi yapının içinde ve dışında dronlarla özel çekimler yapılırken, sosyal medya platformlarında paylaşılan videolarda şu ifadeler kullanıldı: “Tam 7 DJ, özel sahne tasarımı, aralıksız ritim, sınırsız enerji her alanında bambaşka bir deneyim. Biletler hızla tükeniyor hemen yerini ayır. Kırkgöz Han’ın büyüleyici atmosferinde gerçekleşecek bu özel ‘rave’ deneyimi (DJ’lerin tekrar eden ritimlere sahip elektronik müzik çalan organize dans partisi), geçmiş ile geleceği aynı frekansta buluşturuyor. Gece boyunca hypnotic techno, melodic techno ve peak time setlerle tempo hiç düşmeyecek. Tarihi atmosfer, seçilmiş DJ kadrosu, özel sahne tasarımı, güçlü ses ve ışık sistemi ile benzersiz bir deneyim sizi bekliyor.”

İŞLETMECİ: İPTAL EDİYORUZ

Ancak partinin duyurulmasıyla tepkiler de yükseldi. Sanat tarihçileri ve uzmanlar, böyle bir organizasyonun esere büyük zarar vereceğini savundu. Bunun üzerine işletmeci Ali Tokgönül, “Biz bu alanı Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kiraladık. Yapının yeniden ayağa kaldırılması için ciddi bir yatırım yaptık. Daha sonrasında da böyle bir organizasyon planlayıp gerekli izinleri aldık. Ancak duyuru ve bilet satışları başladıktan sonra bazı tepkilerle karşılaştık. Şu an için organizasyonu iptal ediyoruz” dedi.

PROF. DR. OSMAN ERAVŞAR: KABUL EDİLEMEZ

Kırgöz Han’ın tarihi önemine dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu eski Başkanı Prof. Dr. Osman Eravşar, “İçinde mescit olan, ribat olarak nitelendirilen bir tarihi yapı içinde elektronik parti yapılması kabul edilemez. Bu yapının restore edilmesi, aslına uygun biçimde düzenlenmesi tarihimiz açısından memnuniyet verici. Ama bu tür alanlar eğer işletmeciye teslim edilecekse çok sıkı bir takip yapılmalı. Yapının niteliğine, kimliğine uygun olmayan bu tür organizasyonlar fayda yerine zarar getirir. Zaten kanunen de doğru değil” dedi.

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRÜ: YÜKSEK SES ZARAR VERİR

Hürriyet’e konuşan Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Pervaneli ise iptal gerekçesini şöyle anlattı: “Kiracı bu alanla ilgili yaklaşık 4 milyon dolar harcayarak restore çalışmalarını tamamladı. Ancak bize başvurmadan böyle bir organizasyon planlayıp bilet satışına başlamışlar. Sözleşmelerinde ulusal ve uluslararası organizasyon yapabilecekleri yazıyor. Fakat biz Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na yazı yazarak o alandaki yüksek sesin tarihi yapıya zarar verebileceğini ifade ettik. Dolayısıyla organizasyon iptal edildi.”

SELÇUKLU MİRASI

Anadolu’nun ‘Orta Çağ’ ticaret yolları üzerinde kurulan önemli dinlenme ve ikmal duraklarından olan Kırkgöz Han, Antalya ve çevresinin Selçuklu dönemine ait önemli kültür mirası yapılarından kabul ediliyor.