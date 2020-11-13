Kırk basması nedir, nasıl olur?

Anadolu’da anne ve çocuğu kırk gün içinde çeşitli hastalıklardan korumak için uygulanan adet ve inanmalardan bazıları şunlardır: Yeni doğan çocuğun yüzü yakınlarından başkasına kırkı çıkıncaya kadar gösterilmez. Çocuğun bezi dışarıya asılmaz. Gece dışarıdan

gelenler loğusanın ve çocuğun yanına alınmaz. Loğusanın bulunduğu odaya ateş konur. Kırklıyken bir araya gelen iki kadın boncuk değiştirir.

Çocuğa kırk karışmışsa, çocuk bir ağacın dibinde, içine kırk çakıl taşı konmuş su ile yıkanır. Kırk basmasına sebep olduğuna inanılan kişinin kucağına çocuk verilir, köyün etrafında dolaştırması istenir. Kırk gün evden dışarıya ateş, maya, tuz, sirke, ekmek verilmez. Ayrıca, Yeşilöz ve Mut yöresinde çocuğu kırk basmasın diye, iki kırklı karşılaşırsa ekmek değişirler.

Adana ve çevresinde “Kırk basması nedir?” diye sorulduğunda alınan cevaplar şunlar olmuştur: