Kırıma uğramak ne demek, uçakta kırıma uğramak nedir? İşte bilgiler…

Uçakta kırıma uğramanın ne demek olduğu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Van’dan gelen son dakika haberinde bir keşif uçağının kırıma uğradığı açıklandı. Haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Ekiplerimiz 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler’ dedi. Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir.

KIRIM NE DEMEK?

Bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğradığı hadisedir.

UÇAKTA KIRIMA UĞRAMAK NE DEMEK?

Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.