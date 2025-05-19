Kırım Tatar Sürgünü mesajı: Kırımlı kardeşlerimizin yanındayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Anayurtlarından sürgün edilmelerinin 81’inci yıldönümünde Kırım Tatar Türkü kardeşlerimizin yaşadığı acıları hüzünle yâd ediyor, sürgün sırasında şehit olan soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak Kırımlı kardeşlerimizin haklarını savunmaya, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

MÜZE DAVETİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, bu yıl ‘Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği’ temasıyla icra edilen Müzeler Günü’nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl ‘Hızla Değişen Toplumlarda Müzelerin Geleceği’ temasıyla icra edilen Müzeler Günü’nü tebrik ediyorum. ‘Müzekart GNS’ ile müze girişlerini ücretsiz hale getirdiğimiz, gençlerimiz ve çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımı müzelerimizi ziyaret etmeye, zengin kültürel hazinelerimizi keşfetmeye davet ediyorum.”