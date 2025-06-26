Kırım Kongo aşısı umut olacak

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Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı desteğiyle Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) çatısı altında aşı geliştirme ve üretiminde tarihi adımlar atılıyor. Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve HPV aşısı hakkındaki sözleriyle yeniden gündeme gelen yerli aşı çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Kara, TÜSEB Aziz Sancar Araştırma Merkezi bünyesinde Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’yle işbirliği halinde üzerinde çalışılan KKKA aşısında, Türkiye’nin dünyada öncü bir konuma ulaşabileceğini kaydetti. Prof. Dr. Kara, sadece aşılar değil, tanı ve test kitlerinde de önemli çalışmalar başlattıklarını vurguladı, KKKA dışında kuduz, HPV ve boğmaca aşılarında da yenilikçi girişimlerde bulunduklarının altını çizdi.

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Türkiye’nin, KKKA aşısında klinik öncesi aşamada dünya lideri konumunda olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kara şunları söyledi:

‘3 YIL İÇİNDE UYGULANACAK’

“Deney hayvanları aşamasındayız, belli antikor yanıtlarını gördük. Bunu büyük ölçekte istediğiniz sayılarda üretebilmenin koşulları var. Artık KKKA aşısının büyük ölçekli üretilebilirlik aşamasındayız. 2.5-3 yıl içinde de Kırım Kongo aşımızı klinik uygulamaya sokmuş olmayı planlıyoruz. KKKA şu anda en çok bizim ülkemizi etkiliyor gibi görünse de, iklim değişikliğiyle beraber Avrupa’da tek tük vakalar görülmeye başlandı. Bizim coğrafyamızda kısıtlı kalıyordu, daha batıya gitmiyordu ve en çok bizim problemimiz gibi görülüyordu. Avrupa’nın aşı geliştirme konusunda çok istekli olmamasının temeli de buydu aslında.”

Prof. Dr. Kara, yerli kuduz aşısı çalışmalarının hız kazandığını ifade ederken, HPV aşısının da teknoloji transferiyle Türkiye’de üretilebilmesinin yolunu da açmayı planladıklarını söyledi.

KENE 2 CAN DAHA ALDI

Yozgat Sarıkaya’ya bağlı Alembey köyünde çiftçilikle uğraşan Celal Sarsılmaz’ın (66) vücuduna, bir hafta önce kene yapıştı. Keneyi kopardıktan bir süre sonra rahatsızlanan Sarsılmaz, ailesi tarafından hastaneye getirildi. Durumu ağırlaşan Sarsılmaz hayatını kaybetti.

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Gümüşhane Şiran’da ise sürüsüne çobanlık yapan Alaattin Uzuntürk’ü (39), 1 hafta önce kene ısırdı. Uzuntürk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.