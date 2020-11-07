Kırılan eser yok

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde şu tespitler yapıldı:

- İzmir Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan yapıda Konak Tüneli inşaatı sırasında deformasyonlar oluşmuştur. Yapıda deprem sırasında oluşan bir hasar görülmemekle birlikte kapsamlı mühendislik incelemesi yapılması gerekmekte olup yıkılıp yeniden yapılmasının gerektiği düşünülmektedir.

- İzmir Resim ve Heykel Müzesi ana binasının deprem öncesi çalışmalarda can güvenliğini sağlamadığının belirtilmesi nedeniyle yıkılıp yeniden yapılması gerektiği düşünülmektedir.

- İzmir Sanat Tarihi Müzesi, Efes Müzesi, Ödemiş Müzesi’nde yapısal hasara rastlanmamıştır.

- Tire Müzesi, Haziran 2020 tarihinde, tehlikeli zemin oturmaları tespit edildiğinden kapatılmış olup yıkılarak yeni bina yapılmasına yönelik proje çalışmaları sürmektedir. Deprem sonucu yapıdaki hasarın arttığı gözlenmiştir.

- Deprem ve deniz suyu yükselmesinden dolayı bölgesel zarar gören tarihî Sığacık Kalesi’nde de gerekli çalışmaları ivedilikle başlatmış bulunuyoruz.

Konuyla ilgili sorularımızı cevaplayan bakanlık yetkilileri “Tespiti yapılan yapılara ilişkin raporlar ilgili koruma bölge kurullarına iletildi. Kurul onayını müteakip bütçelendirme çalışmaları akabinde hızlı bir şekilde güçlendirme veya yeniden yapma çalışmaları devam edecek” dedi.