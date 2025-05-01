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Kırıkkale'yi sağanak vurdu! Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

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#Kırıkkale#Yahşihan#Sağanak
Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 18:23

Kırıkkale'nin merkezi ve Yahşihan ilçesinde sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu ev ve iş yerleri ile caddeler, park ve bahçeleri su bastı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

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Yahşihan'da yağışın ardından oluşan sel nedeniyle Hacıbey Mahallesi'ndeki dere taştı, yolları çamur kapladı.

Derenin taşması nedeniyle Kırıkkale-Ankara kara yolunda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

İlçedeki ev, iş yeri ve bahçeleri de su basarken, müstakil evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ahmet Yesevi Caddesi yanından geçen tren yolunun selden hasar görmesi üzerine tren seferlerinin aksadığı öğrenildi.

Ekipler, yolların onarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan merkez Çalılıöz Mahallesi'nde yolu su basması sonucu mahsur kalan bir araç sürücüsünün yardımına itfaiye ekipleri koştu.

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Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

Kırıkkaleyi sağanak vurdu Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

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#Kırıkkale#Yahşihan#Sağanak

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