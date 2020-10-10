Kırıkkale'deki sahte içki kâbusunda flaş gelişme!

Alınan bilgiye göre, hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler S.Ü. ve Özcan Ö. ifadeleri alınmak üzere, Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edildi.

Kent merkezinde 7-8 Ekim tarihlerinde 8 kişi, zehirlenme şikayetiyle Yüksek İhtisas Hastanesine başvurmuş, 7'si yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.U, dün çıkarıldığı mahkemece "olası kastla adam öldürme" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Özcan Ö'nün çeşitli suçlardan 59 kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren M.Ö'nün de oğlu olduğu öğrenilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri de şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yaptığı aramalarda, kaçak olduğu değerlendirilen alkollü içki, alkol yapımında kullanılan aroma, etil alkol, kaçak içki ve çeşitli markalarda cinsel ürün ele geçirmişti.

Öte yandan, Ö.Ö'nün yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.