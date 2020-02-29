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KIRIKKALE (İHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 12:11,Son Güncelleme:/

Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
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Kırıkkale’de iki otomobil ve bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Bir otomobil sürücüsü de olay yerinden kaçtı.

Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kaza, Kırıkkale merkez Ahılı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobil ile bir kamyonun karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, O.A. idaresindeki 06 MJA 8 plakalı otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan Ş.A. yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda yanma veya patlamaya karşı tedbir aldı. Polis, olay yerinden kaçan 16 R 0158 plakalı otomobilin sürücüsü için de arama çalışması başlattı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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