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Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Yolcu Otobüsü Devrildi#41 Yaralı#Kayseri-Tekirdağ Hattı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 07:42

Kırıkkale'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Tekirdağ'dan Kayseri'ye seyreden ve şoförünün kimliği öğrenilemeyen 38 ADF 410 plakalı yolcu otobüsü, Kaman-Ankara kara yolu Karakeçili Devlet Hastanesi yakınında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine, olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 41 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkalede yolcu otobüsü devrildi: 41 yaralı

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "38 yolcu, 2 şoför, 1 muavin toplam 41 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinden hastanelere sevk edildi. 3 ağır yaralımızın olduğunu değerlendiriyoruz. Sabahın ilk kırağısıyla zemin kayganlaşmış. Yolun kaygan olması nedeniyle yaşanan bir kaza. Tekrar görüyoruz ki yolcu otobüslerimizde bütün yolcularımızın kemerlerini bağlaması gerekiyor." dedi.

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Yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Sarıibrahim, otobüs şoförünün gözaltına alındığını, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Vali Sarıibrahim, kaza yerinde incelemede bulunarak bilgi aldı.

 

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#Yolcu Otobüsü Devrildi#41 Yaralı#Kayseri-Tekirdağ Hattı

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