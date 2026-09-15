Kırıkkale'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik yapılan çalışmalarda, G.Ç.P. (22) ve H.K.'nin (28) 3'üncü kişilerden banka hesapları topladıkları ve bu hesapları yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi. Hesaplarda toplanan paraların bir kısmının kripto para platformlarına aktarıldığı, bir kısmının ise bankalardan nakit olarak çekildiği belirlendi. Şüphelilerin kullandığı hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 56 milyon lira olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ruhsatsız tüfek, 37 fişek, 2 cep telefonu, 2 laptop ve 3 flaş bellek ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.