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KIRIKKALE (İHA)
Haber Giriş: 14.01.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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Kırıkkale’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma düzenledi. Operasyon kapsamında Yahşihan ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen D.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Genişletilen çalışmada şahsın uyuşturucu sattığı kişilerde de metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Söz konusu şahsa uyuşturucu madde ticareti suçunu işlemeye yardım ettiği değerlendirilen 3 şahsın ikametlerine de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda metamfetamin ve sentetik ecza maddeleri ele geçirilirken 4 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2 şahıs ise tutuklanacak cezaevine gönderildi.

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