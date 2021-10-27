Kırıkkale'de TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllüler aşılanmaya başladı

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Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen TURKOVAC aşısı, Faz-3 çalışmaları kapsamında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hatırlatma dozu olarak gönüllülere uygulanmaya başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Kaçmaz, bu aşının TURKOVAC'ın Faz-3 klinik çalışması olduğunu belirterek, "Hatırlama dozu olarak TURKOVAC aşısı kullanıyoruz. Gönüllülerin iki doz Sinovac aşısı yaptırması, Covid-19 geçirmemiş olması bizim öncelikle dikkat ettiğimiz kriterler arasında. İki doz Sinovac aşısını yaptırmış, aradan en az 3 ay geçmiş gönüllülerimiz TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması için gönüllü olabilir. Bu açık etiketli bir çalışma. Hastalar TURKOVAC ya da Sinovac aşısını tercih edecekler. Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi TURKOVAC aşımızın etkinliğini ve güvenilirliğini test etmek" diye konuştu.

Türkiye'de pek çok ilde bu çalışmaların başladığını ifade eden Prof. Dr. Kaçmaz, "Ülke genelinde 7 bin 400 gönüllü aranıyor. Aşımızın kullanım onayı alması için gönüllü sayımıza erkenden ulaşmayı istiyoruz ve ilimizde de bu kriterlere uyan varsa en kısa sürede merkezimize bekliyoruz. 18-54 yaş arası gönüllüleri kabul ediyoruz" dedi.