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AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 09:57 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de tarihi İncil operasyonu! 13 milyon dolar istediler

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Kırıkkale'de tarihi İncil operasyonu! 13 milyon dolar istediler

Kırıkkale'de ekipler ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için alıcı arayan şüpheliler için harekete geçti. Ekipler kitabı almak için şüphelilerle iletişime geçti. Kitap için 13 milyon dolar talep eden şüpheliler yakalandı. Erken Hristiyanlık dönemine ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış tarihi İncil ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ceylan derisi üzerine el yazması İncil'i satmak için 3 şüphelinin alıcı aradığı bilgisine ulaştı.

13 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Jandarma ekipleri, zanlılarla kitabı almak için iletişime geçti. Kitap karşılığında 13 milyon dolar talep eden Z.Z. (46), İ.B. (41) ve H.E. (41) buluşma noktasında geldiklerinde ekipler tarafından yakalandı.

Kırıkkalede tarihi İncil operasyonu 13 milyon dolar istediler

26 SAYFALIK İNCİL ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmiş ikonografik resimli ceylan derisi üzerine Aramice yazılmış 26 sayfalık İncil ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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