MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırıkkale'de tarihi eser operasyonu
GeriGündem Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
KIRIKKALE (İHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 15:32,Son Güncelleme:/

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda tarihi değer taşıdığı değerlendirilen eserler ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisini alan ekipler, G.K. ve Z.K. isimli iki şahsı takibe aldı. Yapılan operasyonda iki şahıs da yakalanırken Z.K.'nin üzerinden 8 adet tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Ayrıca şahsın Keskin ilçesindeki ikametinde yapılan aramada ise 20 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen eser, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefetten adli tahkikata başlanıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle