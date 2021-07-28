Kırıkkale'de sular ne zaman gelecek? Başkent EDAŞ su kesintisi programını paylaştı

Kırıkkale’deki vatandaşlar su kesintisiyle ilgili olarak bilgilendirildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Sabah saatlerinden şehir şebekesini besleyen ana boruda meydana gelen patlağa ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ederek onarım çalışmalarına başladı. 1600’lük boruda meydana gelen patlakta yapılan ilk tespitte yaşanan su sızıntının yer altına doğru yayıldığı görülmüş, sızıntı bölgesindeki suyun tahliyesinin tamamlanmasıyla birlikte ana boruda onarım çalışmaları başlamıştır. Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen onarım ardından, akşam saatleri itibari ile tekrar şebekeye su verilmesi beklenmektedir. Oluşan arızaya bağlı olarak yaşanan su kesintisinden dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadelerine ye verildi.

Başkent EDAŞ 28 Temmuz su kesintisi programı

Başkent EDAŞ da resmi adresi üzerinden kesintilerden etkilenecek mahalleleri ve kesintilerin süresini paylaştı.



Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için yapılan ‘Planlı Bakım ve İyileştirme Çalışmaları Elektrik Kesintisi Programı’ kapsamında enerji verilemeyecek yerlerin listesine gün, il ve ilçe seçerek ulaşabilirsiniz.





09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALAADDİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALAADDİN - Sokak: 43.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOĞLU

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Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOĞLU - Sokak: 52.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOĞLU - Sokak: YAZI MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KADIOĞLU - Sokak: İSTASYON

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