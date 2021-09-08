Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada! Polis kavgayı havaya ateş açarak durdurmaya çalıştı

Olay, saat 07.00 sıralarında Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana geldi. Çağrı K. ile Hilmi A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda Çağrı K., tabancasını çıkararak Hilmi A.'ya ateş etti. Hilmi A., bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hilmi A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Çağrı K. ise gözaltına alındı. Kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMIŞ

Silahlı kavgayı polisin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Çağrı K.'nin Hilmi A.'ya ateş ederek bacağından yaralaması ardından yoldan geçen trafik polisi ekibinin tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavgaya müdahale eden polislerden birinin yaralı halde kaldırımda oturan Hilmi A.'nın başında beklediği diğerinin de tartışmayı sürdüren Çağrı K.'yi silahını çekip, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı görüldü.

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Himi A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Çağrı K.'nin de sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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