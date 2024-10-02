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Kırıkkale'de Sevgi Gülden Yalçıner, 8 gündür kayıp! 2 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı

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#Kırıkkale#Çelebi#Kayıp
Kırıkkalede Sevgi Gülden Yalçıner, 8 gündür kayıp 2 kişi cinayet şüphesiyle tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 15:09

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde 8 gündür kayıp olan 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'i öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Olay, 25 Eylül'de Çelebi ilçesine bağlı Karaağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Sevgi Gülden Yalçıner'den haber alamayan yakınlarının başvurusu üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yalçıner'in kaybolması ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip neticesinde Yalçıner'in kaybolması ile ilgisi olduğu değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli 'kasten öldürme' suçlaması ile tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Yalçıner'in cesedinin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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#Kırıkkale#Çelebi#Kayıp

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