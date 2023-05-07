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Kırıkkale'de servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı

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#KIRIKKALE#Trafik#Kaza
Kırıkkalede servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 12:54

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde, demir yolu işçilerini taşıyan minibüs sele kapıldı, 6 kişi yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Kılıçlar köyü yolunda meydana geldi. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nda (YHT) gece vardiyasından çıkan demir yolu işçilerinin bulunduğu servis minibüsü, kuvvetli sağanak sonucu yola akan sel sularına kapıldı. Dere içerisinde bir süre sürüklenen minibüs, köprüye takılarak durdu. Minibüste bulunan M.A.B. (25), İ.Ö. (37), M.G. (24), E.B. (42), Ö.K. (24). ve G.B. (18) araçta mahsur kaldı.

Kırıkkalede servis minibüsü sele kapıldı: 6 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan hafif yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan kişilerin, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KIRIKKALE#Trafik#Kaza

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