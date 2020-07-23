Kırıkkale'de saman yüklü TIR alev aldı

Yangın, akşam saatlerinde, Sulakyurt ilçesinde meydana geldi. İbrahim Acar'ın kullandığı 71 EY 482 plakalı saman yüklü TIR, hareket halindeyken enerji nakil hatlarına temas etti. Tellerin kıvılcım saçmasıyla balya halindeki samanlar bir anda alev aldı. Acar, TIR'ı dorseden çıkarıp uzaklaştırdı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede dorsenin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. İş makinelerinin de kullanıldığı çalışmada, yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Yangın nedeniyle TIR'da büyük çapta hasar oluştu.