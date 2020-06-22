Kırıkkale'de polisten 'maske' denetimi

Kırıkkale polisi, kentin en işlek caddelerinden Zafer ve Bankalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada vatandaşların çoğunun maske taktığı görülürken, bazılarının da polisi görünce cep ve çantalarından çıkarttıkları maskeleri taktıkları tespit edildi. Maskeyi yanlış takanlar da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Maske takmayan 3 kişiye, 900 TL ceza uygulandı.

Polis, engelli bir gence ise maske hediye etti.