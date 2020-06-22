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Gündem
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 17:08,Son Güncelleme:

Kırıkkale'de polisten 'maske' denetimi

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Kırıkkale'de polisten 'maske' denetimi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'maske' talimatının yürürlüğe girmesiyle, Kırıkkale'de denetimler sıklaştırıldı. Polis, maske takmayanlara para cezası uyguladı.

Kırıkkale polisi, kentin en işlek caddelerinden Zafer ve Bankalar Caddesi'nde uygulama yaptı. Uygulamada vatandaşların çoğunun maske taktığı görülürken, bazılarının da polisi görünce cep ve çantalarından çıkarttıkları maskeleri taktıkları tespit edildi. Maskeyi yanlış takanlar da polis ekipleri tarafından uyarıldı. Maske takmayan 3 kişiye, 900 TL ceza uygulandı.

Polis, engelli bir gence ise maske hediye etti.

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