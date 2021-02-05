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Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de park halindeki cip yandı

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Kırıkkale'de park halindeki cip yandı
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KIRIKKALE'de, park halindeki cip çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Çalılıöz Mahallesi 438'inci sokakta park halinde bulunan Ali Şefiktok’a ait 06 EUY 35 plakalı cip, öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Ancak büyük hasar meydana gelen cip, kullanılmaz hale geldi.

Kırıkkalede park halindeki cip yandı

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