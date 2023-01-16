Kırıkkale'de otomobil park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü

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Kaza, saat 00.30 sıralarında Zümrütkale Bulvarı'nda meydana geldi. Güneş Ünsal (42) kontrolündeki 71 ACR 379 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, park halindeki 71 FE 042 plakalı çekici ve 71 DV 464 dorse plakalı TIR'a çarptı. Kazada, sürücü Güneş Ünsal otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Güneş Ünsal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden sürücü Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.