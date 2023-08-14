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Kırıkkale'de örümcek maymunu ele geçirildi

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#Kırıkkale#Örümcek Maymunu#Hayvanat Bahçesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 14:46

Kırıkkale'de yol denetiminde yasa dışı yollarla yurda sokulan ana vatanı Latin Amerika olan örümcek maymunu ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırıkkale- Kayseri kara yolu Hasandede köyü yakınında denetim yapıldı. Denetimler sırasında Mardin'den Ankara'ya giden yolcu otobüsünde yapılan aramada, kaçak yollarla yurda sokulan örümcek maymunu ele geçirildi. Ana vatanı Latin Amerika olan nesli tükenme tehlikesindeki maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şubesi'nce teslim alındı. Maymunu Ankara'ya götürdüğü belirlenen 5 kişi ile otobüs firmasına para cezası uygulandı. Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde muayene edilen maymunun, hayvanat bahçesine teslim edileceği ifade edildi.

Kırıkkalede örümcek maymunu ele geçirildi

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#Kırıkkale#Örümcek Maymunu#Hayvanat Bahçesi

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