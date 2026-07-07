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Kırıkkale’de NATO denetimleri

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#NATO Zirvesi#Kırıkkale Denetimleri#Güvenlik Önlemleri
Kırıkkale’de NATO denetimleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2026 00:43

Anadolu'nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale’de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde demetimler yapıldı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı denetimlerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar trafikten men edildi.

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Anadolu’nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

Kırıkkale’de NATO denetimleri

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İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi.

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#NATO Zirvesi#Kırıkkale Denetimleri#Güvenlik Önlemleri

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