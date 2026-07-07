Kırıkkale’de NATO denetimleri

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Anadolu’nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi. TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

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İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi.