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Hasan Ay/KIRIKKALE (İHA)
Haber Giriş: 06.02.2020 - 10:21,Son Güncelleme:/

Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

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Kırıkkale'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Kırıkkale'de etkisini gösteren kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Kırıkkale kent genelinde gece saatlerinde başlayan ve hızı saatte 37 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, sabaha dek etkisini sürdürdü. Kuvvetli rüzgar nedeniyle belediye dolmuş duraklarındaki bazı iş yerlerinin tabelaları koptu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın etkisi gün boyunca süreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

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