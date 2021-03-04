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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 04.03.2021 - 15:54 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci başladı

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Kırıkkale'de Kovid-19'a karşı dinamik denetim süreci başladı

KIRIKKALE'de, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 'Dinamik Denetim Süreci' başladı.

Kırıkkalede Kovid-19a karşı dinamik denetim süreci başladı
Koronavirüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede hayata geçirdiği 'Dinamik Denetim Süreci' başladı. Vali Yunus Sezer, kent merkezinde yapılan denetimlere katılarak, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Vali Sezer, denetimlere bin personelin katıldığını söyleyerek, "Malumunuz normalleşme döneminde ilimiz turuncu listede yer alıyor. Dolayısıyla bazı kısıtlamalar tabiyiz. İnanıyorum ki Kırıkkale olarak, bütün tedbirlere riayet ederek kısa sürede bizde önce sarı, sonrada mavi listeye doğru ilimizin kategorisini taşımak istiyoruz" dedi.

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