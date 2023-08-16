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Kırıkkale'de korkutan yangın! Savunma sanayi fabrikasında yangın çıktı

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#Kırıkkale#Yahşihan#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2023 20:02

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde özel bir şirkete ait savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu fabrika dron ile havadan görüntülendi.

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Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesi alanında bulunan savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren özel bir şirkete ait fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale ve Yahşihan Belediyelerinin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları ile yangına müdahale edildi.

Kırıkkalede korkutan yangın Savunma sanayi fabrikasında yangın çıktı

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Su ve köpüklerle de fabrikada yapılan soğutma çalışmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu fabrika dron ile havadan görüntülendi.

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Kırıkkalede korkutan yangın Savunma sanayi fabrikasında yangın çıktı

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#Kırıkkale#Yahşihan#Yangın

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