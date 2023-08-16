Kırıkkale'de korkutan yangın! Savunma sanayi fabrikasında yangın çıktı

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Yahşihan ilçesindeki yeni sanayi sitesi alanında bulunan savunma sanayi üzerine faaliyet gösteren özel bir şirkete ait fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar şehrin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kırıkkale ve Yahşihan Belediyelerinin itfaiye ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'nün TOMA'ları ile yangına müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Su ve köpüklerle de fabrikada yapılan soğutma çalışmasının ardından, olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

yangın sonrası büyük çapta maddi hasarın oluştuğu fabrika dron ile havadan görüntülendi.

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