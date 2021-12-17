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Kırıkkale'de korkunç olay! Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

#Kırıkkale#İntihar Girişimi#Çocuk Cinayeti

Kırıkkale'de tabanca ile intihar girişiminde Erdoğan Karakaya (37), omzundan çıkan kurşun ile kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki kızının ölümüne sebep oldu. 10 günlük tedavi sürecinin ardından taburcu edilerek cezaevine gönderilen şahıs, tutuklanınca kızını öldürdüğünü öğrendi.

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Olay, 2 Aralık tarihinde Kırıkkale'de Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde intihara kalkışan Erdoğan Karakaya (37), odaya kendini kilitleyip kasadaki tabancasını alarak ateşledi.

O sırada kapının arkasında kendisini ikna etmeye çalışan 12 yaşındaki Hazal, babasının omzundan çıkan kurşun ile vurularak olay yerine hayatını kaybetti.

Kırıkkalede korkunç olay Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

TUTUKLANINCA KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİ

Sağlık görevlilerince, ambulansla Ankara'daki bir hastaneye kaldırılan Erdoğan Karakaya, iki hafta süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Adliyeye sevk edilen şahıs, buradaki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdoğan Karakaya, kızının öldüğünü tutuklanınca öğrendi.

Kırıkkalede korkunç olay Kızını öldürdüğünü tutuklanınca öğrendi

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#Kırıkkale#İntihar Girişimi#Çocuk Cinayeti

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