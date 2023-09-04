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Kırıkkale'de korkunç kazada bir can kaybı

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#Kırıkkale#Kaza#Trafik
Kırıkkalede korkunç kazada bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2023 09:25

Kırıkkale'de yoldan çıkan otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada sürücü Abdullah Halid Mücahit hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

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Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunun 16'ıncı kilometresinde meydana gelen kazada, Abdullah Halid Mücahit'in kullandığı 58 DS 599 plakalı otomobil, park halindeki L.Ö. idaresindeki 71 FA 813 plakalı tırın arkadan çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, 33 yaşındaki sürücü Mücahit'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Merve Kantaş Mücahit ise ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkalede korkunç kazada bir can kaybı

Tedavi altına alınan 26 yaşındaki kadının sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından sürücünün cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

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Kırıkkalede korkunç kazada bir can kaybı

Hurdaya dönen otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka bırakıldı. Tır sürücüsü L.Ö. (61) ise ifadesinin alınması üzere polis merkezine götürüldü.

Kırıkkalede korkunç kazada bir can kaybı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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#Kırıkkale#Kaza#Trafik

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