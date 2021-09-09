Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atarken, feci kazada 6 kişi can verdi.
Kaza, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılara yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.