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Gündem
Burak CAN/DHA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 20:05 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

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Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. İki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle savrularak takla atarken, feci kazada 6 kişi can verdi.

Kaza, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılara yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkalede korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti


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