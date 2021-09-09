Kırıkkale'de korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğleden sonra Kaman- Karakeçili yolu İğdebeli kavşağında meydana geldi. Murat Bostancı yönetimindeki 40 EH 237 plakalı otomobil iddiaya göre; döner kavşakta Onur Erkan'ın kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobile çarptı. İki otomobil de çarpışmanın şiddetiyle savrularak taklalar atarken, kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı hastanelere kaldırıldı. Yaralılara yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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