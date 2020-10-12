MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırıkkale'de korkunç kaza! 1'i çocuk, 5 yaralı
GeriGündem Kırıkkale'de korkunç kaza! 1'i çocuk, 5 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 12.10.2020 - 18:28 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de korkunç kaza! 1'i çocuk, 5 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kırıkkale'de iki otomobil ve minibüsün karıştığı trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Eren Erentöz (28) yönetimindeki 71 ED 687 plakalı minibüs, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda Fırat İçyer'in (33) kullandığı 71 KA 336 plakalı otomobille çarpıştı.

İçyer'in kullandığı otomobil de aynı yönde ilerleyen Elvan Demirel (64) yönetimindeki 71 DT 315 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nazlı (29) ve Leyla İçyer (6) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle