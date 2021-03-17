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AA
Haber Giriş: 17.03.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de 'kedi kurtarma' operasyonu

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Kırıkkale'de 'kedi kurtarma' operasyonu

Kırıkkale'de inşaat halindeki apartmanda kalasların arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir inşaatın çatı katında kalasların arasında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erenler Mahallesi'nde inşaat halindeki 15 katlı apartmanda kedi sesi duyan vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Yahşihan Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin çatı katındaki kalasların arasına sıkıştığını fark etti.

Ekipler, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kurtardıkları kediyi, beslenmesi ve tedavisi için Yahşihan Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü.

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