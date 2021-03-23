Kırıkkale'de karantinayı ihlal eden 2 kişiye para cezası

İl Salgın Denetim ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan Gökhan K.'nın HES sorgusunda testinin pozitif olduğu belirlendi. Gökhan K., 4 bin 50 TL para cezası uygulanarak, yurtta karantinaya alındı. Jandarmanın durdurduğu yolcu otobüsündeki yolculardan Alim Z.'nin de HES sorgulamasında testinin pozitif olduğu belirlendi. Alim Z., 4 bin 50 lira para cezası uygulanarak karantinaya alındı.

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