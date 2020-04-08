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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 08.04.2020 - 13:50,Son Güncelleme:/

Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok

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Kırıkkale'de karantinaya alınan Büyükavşar köyüne giriş ve çıkış yok
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KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Büyükafşar köyüne giriş ve çıkışlar, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamayla Büyükafşar köyünün, koronavirüs salgını nedeniyle mücadele kapsamında, tedbir amaçlı ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı duyuruldu. Kararın ardından jandarma ekipleri, saat 24.00'ten sonra köy girişinde önlem aldı. Bu kapsamda, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı. Yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köy, sessizliğe bürünürken, bölge halkının evlerinden çıkmadığı öğrenildi.

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