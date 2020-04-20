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Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Kırıkkale'de karantina süresi dolan 309 kişi, evlerine uğurlandı

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Kırıkkale'de karantina süresi dolan 309 kişi, evlerine uğurlandı
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FRANSA ve Katar'dan getirilerek Kırıkkale'de yurda yerleştirilen 309 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.

Fransa ve Katar'da bulunan 309 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Hatice Hanım Yurdu'na yerleştirildi. Burada gözlem altına alınan 309 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu. Yurtta kalanlar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan ve dezenfekte edilen 15 otobüsle evlerine gönderildi. Yurtta kalanlardan TIR şoförü Taner Öztan, "Buraya Fransa'dan gelen TIR şoförlerinden birisiyim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Bütün görevliler ve Kırıkkale'de bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten her şey birinci sınıftı. Çok memnun kaldık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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