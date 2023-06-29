×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale'de kahreden olay! Kızılırmak'ta 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#Kızılırmak#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 15:04

Kırıkkale'de, Kızılırmak'a düşen topu almak için girdikleri suda kaybolan yabancı uyruklu 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parka oynayan Irak uyruklu 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen topu almak için suya girdi. Yaşları 14 ila 15 olan çocuklar girdikleri sudan bir daha çıkamayınca, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Girdikleri suda kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Kızılırmak#Hastane

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık