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Kırıkkale'de kahreden olay! 3 çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı

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#Kırıkkale#Kızılırmak#Hastane
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 15:04

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için girdikleri suda hayatını kaybetti. 3 çocuğun cansız bedeni, sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından ırmaktan çıkartıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde parkta oynayan 3 çocuk, Kızılırmak'a düşen futbol topunu almak için suya girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine AFAD, Polis Sualtı Arama Kurtarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin suda yaptığı aramalar neticesinde, Irak uyruklu Hammad Sadun Hammad (15), Hammad Mohammed Hammad (16) ve Omar Mohammed'in (15) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmanın ardından 3 çocuğun cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

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#Kırıkkale#Kızılırmak#Hastane

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