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Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı kararı

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Kırıkkale'de kaçak kazıya 9 gözaltı kararı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, define aramak için kaçak kazı yaptığı belirlenen 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde, S.S'nin (41) bahçesinde define için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçip köye giden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda S.S, A.Ö, Y.M. ve Ü.D. suçüstü yakalandı. Ayrıca 4 kişi ile birlikte hareket edip bahçede bulunan 5 kişi de gözaltına alındı. Yapılan incelemede, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde çukur kazıldığı belirlenirken, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 9 şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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