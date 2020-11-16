Kırıkkale'de izinsiz avlanan 5 kişiye ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kırıkkale Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Av koruma ve kontrol çalışmaları esnasında 4 adet belgesiz av yapan şahıs ve 1 avcının avlaklarda izin almadan avlandıkları belirlendi. Şahıslar hakkında 'kara avcılığı kanununa muhalefet etmek'ten dolayı av kabahat suç tutanağı düzenlendi. Ayrıca 3 adet otomatik tüfeğe takozsuzluktan dolayı mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konulurken 1 adet süperpoze tüfek ise jandarmaya gönderilmek üzere muhafaza altına alındı.

Av koruma ve kontrol çalışmalarının devam edeceği bildirildi.