Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kırıkkale#Kaza#Polis
Kırıkkalede iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 03:38

Kırıkkale'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i polis memuru 5 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Polis memuru H.P. (28) yönetimindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil devrilerek yan durdu. Kazada polis memuru H.P. ile H.A., T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Kaza#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling