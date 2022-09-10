Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çocuk Şube Müdürlüğü karşısında meydana geldi. Polis memuru H.P. (28) yönetimindeki 71 AG 788 plakalı otomobil, B.K.'nın kullandığı 06 VCA 85 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memuru H.P.'nin kullandığı otomobil devrilerek yan durdu. Kazada polis memuru H.P. ile H.A., T.A. (10), A.P.A. (8) ve C.B. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan bulvar ise otomobillerin yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.