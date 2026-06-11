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Kırıkkale’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı

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#Kırıkkale#Yahşihan#Bıçaklı Kavga
Kırıkkale’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 kişi ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 07:47

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Bıçaklı kavgada, M.D. ve U.K.K. ağır yaralandı.

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Olay, gece saatlerinde Hacıbey Mahallesi TOKİ konutları çevresinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine M.D. ve U.K.K. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kırıkkale#Yahşihan#Bıçaklı Kavga

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