Gündem Haberleri

Kırıkkale'de iç çamaşırına emdirilmiş uyuşturucuyu cezaevine soktular! 19 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 14:15

Cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde ortaya çıkarılan olayda, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar yoluyla uyuşturucu madde temin edildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü ve tutuklulara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği tespit edildi. Cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde fark edilen olaya ilişkin Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan bazı şahıslara uyuşturucu madde emdirilmiş iç çamaşırı gibi eşyalar vasıtasıyla uyuşturucu madde temin edildiği değerlendirilmektedir. Eylemin ceza infaz kurumu görevlilerinin dikkat ve özeni sonucu fark edilmesi üzerine Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada 19 şüpheli tutuklanmıştır. Keskin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma titizlikle devam etmektedir" denildi.

