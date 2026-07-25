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Kırıkkale’de fırtınada iki ayrı caminin minaresi devrildi

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#Kırıkkale#Keskin#Fırtına
Kırıkkale’de fırtınada iki ayrı caminin minaresi devrildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 03:37

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde, fırtına nedeniyle iki ayrı caminin minaresi devrildi. Olayda, bazı binaların çatıları ve araçlar hasar gördü.

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Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde meydana geldi. İlçede etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Keskin ilçe merkezindeki Gündoğdu Camisi ile merkeze bağlı Cabatobası köyünde bulunan caminin minaresi devrildi.

Can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmediği iki ayrı olayda minarelerin devrilmesi sırasında bazı binaların çatıları ve araçlarda hasar meydana geldi.

Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.

Kırıkkale’de fırtınada iki ayrı caminin minaresi devrildi

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#Kırıkkale#Keskin#Fırtına

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