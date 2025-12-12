Kırıkkale'de FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K. isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Emniyetten yapılan açıklamada, devletin bütünlüğüne ve milletin huzuruna kasteden terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.